Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kolmas startti toden sanoo

Toissa kerralla tauolta paluussaan One Point oli Marlon Deen voittamassa lähdössä 2. ulkoa ihan hyvällä suorituksella viides. Viime kilpailussaan ruuna jäi 4. ulkoa vasta 11:nneksi, mutta ei ollut niin huono kuin sijoituksesta voi päätellä. Se joutui kiertämään kolmatta, ja lisäksi lähdön maaliintulo oli aika tasainen, eikä ero kärkeen ollut toivoton. Nyt One Point saa hyvän juoksun kärjen läheisyydessä ja pystyy tilojen sopivasti auetessa yllättämään.

Toisen kohteen Jacques Hyneman oli lauantaina keulapaikalla liian innokas ja taipui 13,5-vauhtisen avaustuhannen jälkeen odotetusti lopussa. Pehmeä ratakaan ei ollut sille hyvä asia. Nyt ruuna pääsee kisaamaan napakalla alustalla ja palannee menestyksen tielle. Seuraksi se saa lapulle New Grove Waylonin sekä Rachaelin, jonka voitto on vain ajan kysymys. Viidennessä suosikkikaksikon seuraksi otetaan Helkan Toivo, joka on valmentajansa Sampo Kujalan mukaan palautunut hyvin lauantain kakkossijan tuoneesta kilpailusta.

