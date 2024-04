Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kolmen varman taktiikalla

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Ilona Mäkinen: Joyful Swampia (2) ovat laukat vaivanneet usein loppumatkasta. Tuntuisi kuitenkin olevan kunnossa, ja hyvältä lähtöpaikalta ja ehjällä juoksulla on jonkinlaisia odotuksia.

Lähtö 2

Jyrki Korhonen: Hetvin Kingi (3) oli hyvä hiitillä. Laukatta pystyy 30-tulokseen.

Lähtö 4

Ilona Mäkinen: Dodiilla (3) on parissa viime startissa jäänyt vähän jossiteltavaa lopussa. Kelin salliessa kokeillaan ilman kaikkia kenkiä ja jenkeillä.

Christa Packalén: Kiikku’s Nea (7) on ollut oikein hyvä viimeisimpiin ja jalkoja huollettiin viime startin jälkeen. Treeneissä kaikki normaalisti. Paikka on vähän ulkona ja vastassa hyviä hevosia. Voitto olisi kyllä yllätys, mutta minun mielestäni kuuluu finaaliin.

Lähtö 5

Isto Kuisma: Yippee Ki Yay (2) aloittaa meiltä. Treenannut ihan mukavasti ja hevoseen on saatu ehkä vähän rentoutta. Startti antaa lisää infoa. Finaalipaikkaa tavoitellaan.

Kari Savolainen: Truthisouttheren (3) paras kunto on vieläkin hakusessa huonojen treenikelien jäljiltä. Parempaa toivotaan.

Christa Packalén: Marier Milin (5) kauden aloitukseen oltiin oikein tyytyväisiä. Sai sellaisen juoksun, kun toivottiin. Meni startista eteenpäin ja nyt laitetaan jenkit perään. Pitäisi taistella kärkisijoista.

Emma Väre: Aurora Comery (6) oli viimeksi turhan paineissaan matkalla ja se näkyi lopussa, mutta kokonaisuutena plusmerkkinen aloitus. Kotona hyvän tuntuinen ja pitäisi parantaa startti kropassa. Finaaliin koitetaan.

Lähtö 6

Emma Väre: Mathilde Halm (2) oli viimeksi ihan ok. Kotona kaikki hyvin välissä. Nyt all in eli kokolaput ja kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa.

Lähtö 9

Pia Huusari: M.S. Triple J. (4) palasi viimeksi sairastauolta ja kaikki meni pieleen: kurakeli, ensimmäinen monté, avauspuolikas kolmatta ja loppu johtavan rinnalla. Toivotaan että saisi nyt hyvän juoksun keulan lähellä. Mahdollisesti etukengät pois.

Lähtö 10

Pia Huusari: Very Good Point (6) voitti viimeksi kivalla tyylillä, vaikka rata oli tosi raskas ja useamman sekunnin hidas, mikä ei plussaa varsinkaan isolle nuorelle hevoselle. Välissä treenailtu lisää. Eka autolähtö, joka tuskin ongelma. Mahdollisesti etukengät pois, mistä tälle varmaankin melko iso apu.