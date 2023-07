Robertino US on ideavihjeen varma. Jukka Torvinen on jenkkiruunan ohjissa. Kuva: Satu Pitkänen

Kotimaan ravit Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kolmossuosikki loistoasemista varmaksi Päätöskohteessa starttaava Robertino US toimii ideavihjeen tukipilarina. Suursuosikki Jokirannan Lahja jäi pois neljännestä kohteesta, johon otetaan nyt kolme merkkiä.