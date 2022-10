Over My Shoulder on illan Toto65-kierroksen ideavarma. Santtu Raitala palaa SE-tamman kyytiin. Kuva: Roosa Lindholm

Kotimaan ravit Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kykytamma palaa kultakantaan Ideavihjeen varmavalinta on alustavissa prosenteissa kakkossuosikin asemaa nauttiva Over My Shoulder, jonka edellinen mitalisija on heinäkuulta.