Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Maratonmatka ratkotaan ideavarmalla

Timo Korvenheimon treenaama Quick Diablo on juossut joulukuussa kahdesti kilpaa. Toissa kerralla se jäi Way To Gon keulasta voittamassa lähdössä toiselle ilman selkää, mistä taipui hännille. Viimeksi raskaissa olosuhteissa ruunalla oli 6. ulkoa vaikea tehtävä, eikä sekään suoritus ollut niin heikko kuin sijoituksesta voisi päätellä. Tänään on tarjolla helpompi juoksu todennäköisesti sisäradalla, ja Quick Diablolla on täysin realistinen voittosauma.

Avauskohteen Uccio aloitti viimeksi hyvällä tyylillä Katja Salmisen valmennuksesta. Ruunan pitäisi valmentajansa mukaan parantaa, ja se haastaa tänään tiukasti suosikki Imakeituptotheskyn. Yllärimerkkinä mukaan vielä Wonder Woman, joka välillä väläyttelee ja on tottunut tätä kovempiinkin tehtäviin.

Toisessa kohteessa suosikit Revelation Man ja Xenia Comery palaavat tauolta, mikä aika tasaiseen lähtöön vain lisää yllätysherkkyyttä. Myöskään neljännen kohteen kuumimmat pelihevoset eivät ole mitään ylikyliä, joten siihenkin laitetaan runsaasti merkkejä.

