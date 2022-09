Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Maukkaita merkkejä kierros täynnä

Avauskohteessa suosikkikaksikon Gal Gadot Racing – Goodygoodytwoshoes lisäksi lapulle nousevat aliarvostettu Ice Wine (3 %) sekä parasta iskuaan etsinyt, tänään ensimmäistä kertaa Antti Teivaisen kyytiinsä saava Stonecapes Queila (10 %).

Toiseen kohteeseen rastitetaan ideavarmaksi Eventful Swamp (6%). Eturivin suosikeilla Chasella ja Red Caviarilla ei välttämättä ole tiedossa täysin yksinkertainen juoksunkulku, ja ysipaikka voi tänään varmavalinnalle aika kiva juttu. Luokaltaan Eventful Swamp ei ole ainakaan huonompi kuin Chase tai Red Caviar. Kolmannessa kohteessa kiinnostavat merkit ovat Sirpsakka (8%) ja Borkeld (5%), jonka juoksu ei viimeksi suosikkina onnistunut.

Neljännessä kohteessa Kiikku’s Trooper on lähellä voittoa, mutta otetaan mukaan nappireissulla aina vaarallinen Gambino (3 %) sekä toista kertaa yli vuoden tauon jälkeen starttaava hyväluokkainen, toissa kaudella 13-tuloksen kaksi kertaa täydellä matkalla polkenut Tzubodai (2 %). Viidennessä kohteessa O.P.Roc (6 %) sekä erityisesti Comway Cotter (1 %) ja Be the One (2 %) ovat aliarvostettuja. Päätöskohde on tasainen, mutta koitetaan ratkaista se Arctic Loverilla, joka oli viimeksi Suomen mestaruudessa moitteeton, vaikka sijoitus oli vasta 10:s. Tänään se juoksee keulassa tai 2. sisällä.

Toto-kupongille tästä linkistä