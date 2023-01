Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Mediavarmaa vastaan

Teemu Okkolinin valmentama Dzingel meni loppuvuodesta 2020 ja vuoden 2021 alkuun erinomaisesti, mutta ura ei sen jälkeen edennyt suotuisasti. Se on viime keväästä saakka kilpaillut Okkolinin väreistä, ja viime startti oli erinomainen. Se ravasi keulapaikalla ensimmäisen tuhannen reippaasti 27,5-kyytiä, mutta hoiteli silti tehtävänsä 27-lopetuksella hallitusti. Ruunalla on kasiradasta huolimatta hyvä mahdollisuus johtopaikalle tälläkin kertaa, ja vaikka juoksuasema olisi muuallakin, se ei voittosaumaa vie. Landen Vinkka palasi viimeksi vahvasti tauolta, mutta Dzingel on jäämässä liikaa sen varjoon (prosentit 50–28), joten rastitaan Dzingel ideavihjeen tukipilariksi.

Avauskohde pelataan leveästi ja alle kymmenen prosentin hevosista mukana ovat Bag’s Simoni ja Vikens Energy. Kolmannen kohteen Amour Amiko on huipputällissä ja otetaan kupongille suosikkikaksikon Kiikku’s Trooper – Mr Stahl seuraksi. Neljännen koitoksen hoitelee todennäköisesti Reload Pellini, mutta laitetaan ideasysteemiin kaveriksi Callela Alfa sekä Make It Up. Viidentenä kohteena ajettavan tammalähdön yllätyshaku on True Devotion ja päätöksessä kupongille Leemark’s Icy sekä seitsemän prosenttia pelattu Hopefully Quick.

