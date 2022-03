Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Megasuosikki saa täsmävarmistuksen

Tänään saa ensimmäistä kertaa tälle kaudelle ajaa ilman kenkiä, joten kenkäinfoa kannattaa seurata tarkasti. Hevosissa katseet kääntyvät Pekka Korven varsatähteen Corazon Comboon, joka avaa kolmevuotiskautensa. Vaikka kyseessä on poikkeuksellinen lahjakkuus, tauon ja yli 70 prosentin kannatuksen vuoksi se kiinnostaa ideasysteemissä varmistaa. Ruotsissa syntynyt Luciano Bryne on myös erittäin lupaava 3-vuotias, ja sillä on kaksi starttia tälle vuodelle alla. Viimeksi Solvallassa ori punnersi 3. ulkoa hyvin kolmanneksi.

Kolmannen kohteen Taralou Point on nostanut selkeästi tasoaan ja lohkaisee tänään 18,7-ennätyksestään ison palan. Tamma juoksee keulassa ja pystyy ottamaan kolmannen peräkkäisen voittonsa.

Neljäs kohde on hienotasoinen Tammatähti, jossa viiden prosentin hevosista nousevat kupongille mukaan Hyvännäköinen sekä Aurotar, jolla oli kisapäivän aamuna valmentaja Matti Koskisen mukaan kaikki mallillaan.

