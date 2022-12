Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Nelivuotiskyky kukistaa suosikit

Tommi Kylliäisen valmentaman 4-vuotiaan Furioso Wohlrabin taulun sijoitukset ovat 5, 6, 7 ja kaksi kymppiä, mutta tänään olisi paikka lätkäistä siihen jopa voitto. Ori on juossut kovia lähtöjä, ja esimerkiksi toissa kerralla se oli mukana Kasvattajakruunun finaalissa, missä jäi johtavan rinnalle, eikä odotetusti etenkään siltä paikalta pystynyt kärkipään sijoille. Viimeksi Furioso Wohlrab laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen eikä loistanut sen jälkeen 2. ulkoa. Tänään on kuitenkin paikka sille parhaiten sopivaan keulajuoksuun, jollaisella ori esimerkiksi voitti heinäkuussa laadukkaan Derby-sarjan jättäen muun muassa Mr Stahlin taakseen. Jos ori suorittaa tänään huipputasollaan, vaikea sitä on kenenkään kukistaa. Peliprosentti on vain kuusi, joten Kylliläisen suojattia on pakko koittaa kohteensa ainoana merkkinä.

Avauskohteissa luotetaan suosikkikaksikkoihin EL Indeed – Ice Wine ja toisessa Tanhuan Lilja – Harlamov. Kolmannessa kohteessa poisjääntien, muun muassa aamupäivällä vetääntyneen Sheikin, myötä lapulta löytyvät kaikki muut paitsi Diori. Neljäs kohde on yllätysaltis. Bravissimo Kess oli viimeksi suoraan tauolta yllättävän hyvä ja on seitsemän prosentin kannatuksellaan liian vähän pelattu. Viidennessä uskotaan suosikkikolmikkoon All Star Mint – Celsius Evo – Kyle Web.

Toto-kupongille tästä linkistä