Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Nousukuntoa havaittavissa

Lähtö 3

Nina Pettersson-Perklén: Raja Eagle (3) laukkasi viimeksi voittonsa. Kaikki hyvin treenissä.

Nina Pettersson-Perklén: Lady Agostiina (8) on hyvässä kunnossa. Tamma siirtyy siitokseen keväällä.

Lähtö 4

Kaisa Toivonen: Callela Beta (2) jäi viimeksi Kouvolassa hyvissä voimissa pussiin ja oli paljon sijoitustaan parempi. Nyt vastus ei vaikuta mahdottomalta ja paikka on hyvä, joten hyvänä päivänään Beta voi kamppailla kärjessä. Sen suoritustaso kuitenkin ailahtelee paljon, eikä siitä voi luvata mitään varmaa.

Emma Väre: Mathilde Halmilla (3) olisi viimeksi ollut mahdollisuudet parempaan sijoitukseen, jos olisin ajanut eri tavalla. Nyt jäi vähän voimia tallelle. Kotona viimeistelyihin parempi kuin ennen Kouvolaa, enkä yllättyis sijoituksesta kolmen joukossa.

Nina Pettersson-Perklén: Västerbo Acordia (4) on kokoajan parempi treenissä.

Lähtö 7

Danilo Grasso: Hilding (5) on kunnossa.

Kaisa Toivonen: Villieläin (8) oli viimeksi tasainen, kelien takia vajaiksi jääneet viimeistelyt näkyivät siinä. Kelit ovat edelleen olleet kotona surkeat, mutta viime startin jälkeen on käyty pari kertaa hiitillä Vermossa, ja hevosen pitäisi olla ihan hyvässä kilpailuvalmiudessa. Odotuksissa on, että Villieläin olisi terävämpi kuin viimeksi. Vastuskin on kovempi kuin viimeksi, ja rahasija on ensimmäinen tavoite.

Lähtö 8

Kristian Lella: Way To Go (1) treenaa hyvin. Odotukset ovat korkealla.

Lähtö 9

Nina Pettersson-Perklén: Baron Danalla (6) kaikki hyvin.