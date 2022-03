Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Nousuvire siivittää Finlandiaan

Peliprosentti voi olla lopulta korkeampi, mutta päivän lukema 14 kiinnostaa valitsemaan Thai Profitin ideavihjeen ankkuriksi. Kyseessä on tasainen lähtö, johon moni merkkaa kaikki suosikit, joten kokeillaan erottua joukosta ja mennä varmalla.

Valmentaja Kimmo Ahola kertoi eilen tiistaina, että viimeksi rullivalla hevosella oli betonisella radalla hitaasti lähteneen lähtöauton takana liikaa painetta, mistä seurasi laukka. Erheensä jälkeen Thai Profit kulki hienosti. Huippuruuna lähtee lujaa, ja Santtu Raitala on tärkeissä kisoissa todistetusti mestari laatimaan voittavan taktiikan. Myös lyhyemmän starttivälin pitäisi Aholan mukaan parantaa Thai Profitin suoritusta.

Vihjeen toinen varma on avauskohteen Power Blaster, joka sai viimeksi kovan tauoltapaluustartin, minkä ansiosta valmentaja Antti Veteläinen uskoo suojattinsa olevan tänään selkeästi parempi. Toiveissa on päästä ajamaan ilman etukenkiä, mutta saa nähdä, onko se tänään Vermossa, jossa on todennäköisesti illalla pikkupakkanen, mahdollista. Ainakin vedettävät korvapallot Power Blasterille tänään lisätään varustukseen. Kykyori lähtee lujaa ja pystyy keulavoittoon.

