Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Nousuvireisellä kykyhevosella iskunpaikka

Viime vuonna yli 50 000 euroa pääosin ikäluokkalähdöistä naarannut Core Catcher on ollut tänä kautena varjojen mailla, mutta nyt se on taas selkeästi tulossa. Sen vatsan toimintaa sekä itseluottamusta kilpailemiseen on saatu kuntoon, mikä on alkanut näkyä tuloksissakin. Viimeksi ruuna tuli 2. sisältä loppua rehdisti ja oli hyvä neljäs. Tänään sille kokeillaan loistavalta kakkosradalta todennäköisesti keulapaikalta. Varustukseen sille tulee nyt puolilappujen sijasta kokolaput.

Toisessa kohteessa luotetaan avoimen tason jyrien, joko Rokin Maxin tai Morisonin voittavan. Kolmannen ideahaut ovat ulkoa keulaan singahtava, mutta 2. sisällä lopulta jommankumman suosikeista takana juokseva Rehtorin Salli sekä Lumo-Pekuna, jonka yhden prosentin kannatus on aivan liian vähän. Ideavihjeen toinen varma on Pekka Korven valmentama kovavireinen Bee Combo.

