Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Onnistumisen vuoro

Kunnossa ei ole vikaa, sillä viimeksi Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnassa Cameron Wake olisi ravilla menestynyt. Lähtöpaikka on hyvä, ja nopealla avaajalla on mahdollisuus valita ajotaktiikkaakin. Hannu Torvinen ei ole ajanut Cameron Wakea aikaisemmin, mutta hänellä on varmasti hyvät taustatiedot, sillä Jukka-veli on ollut hevosen vakiolainakuski.

Cameron Wake oli iltapäivällä tasaisesti pelatun Toto65-4:n kolmossuosikki 16 prosentin peliosuudella, joten se on kokeilemisen arvoinen ideavarma.

Haastajista mielenkiintoisimpia on voitokas liettualaisvieras Idealas Cass. Sen ensivisiitti Vermoon päättyi nopeaan hylkäykseen, mutta auton takaa laukkariskiä ei pitäisi olla.

Avauskohteen suursuosikki on Mr Stahl. Nelivuotias on juossut paljon kovempia hevosia vastaan, mutta ulkoradan lähtöpaikka voi tuoda pikkumutkia matkaan. Johtavan rinnalta voittaminen voi olla hankalaa, joten iltapäivän reilusti yli 60 prosentin peliosuus on selvästi liikaa.

New Grove Waylon on jo lähtöpaikkansa takia pakollisia varmistusmerkkejä. Ferrari Borkin kohdalla on kysymysmerkkejä, ja sitä mielenkiintoisempi on pystyvä, mutta teräkuntoaan hakeva Comway Cotter.

Rivin ainoasta kylmäverikohteesta selviää kahdella merkillä. Rannan Pomo ja Villieläin ovat huippuvireisiä. Molemmat pärjäävät jatkossa kovemmissakin sarjoissa.

Strong Caviarin kuuluisi todennäköisenä keulahevosena olla kolmannen kohteen pelisuosikki niukasti ennen kovavireistä Black Revengea. Hertus löi elokuussa Strong Caviarin tämän ulkopuoleltakin, mutta viime starteissa on tullut laukkoja. Mahdollinen raju ylivauhti avaisi Explosive Secretille ja Hila’s Eltonille pienen yllätyssauman.

Full Picture on noussut Toto65-5:ssä eniten pelatuksi. Ruuna on nykyään jo melkoinen starttiraketti ja on todennäköinen keulahevonen. Luokaltaan Go West Young Man taitaa olla hieman parempi, mutta juoksusta saattaa tulla taas vaativa. Mainio on vireessä, ja nyt lähtöpaikka antaa sille mahdollisuuden onnistumiseen. Ashley Face on selkeästi liian vähän pelattu. BWT Caesarilla on kykyjä ja startti tauon jälkeen alla.

Suomessa aloittava Lukaku di Quattro on viihtynyt kärkipaikalla, joten päätöskohteessa ratkeaa paljon jo kiihdytyksessä. Joka tapauksessa kolmantena peräkkäisenä keskiviikkona Toto65-voittoa hakevan It’s Raining Menin ei näistä asetelmista kuuluisi olla yli 50-prosenttinen suursuosikki.

Otetaan mukaan vielä Marcos Gallon, joka hyödyntää poisjäännin myötä saamansa ykkösradan. Sen todennäköinen juoksupaikka on johtohevosen takana. Marcos Gallon on tulosriviään parempi ja pystyy yllätykseen, jos suosikit ajavat liikaa toisiaan vastaan.

Toto-kupongille tästä linkistä