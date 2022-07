Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Päätökseen maistuva tukipilari

Tawaststjernan Muistoajossa V.G. Voitto on syystäkin megasuosikki. Toki sen kohdalla on pidettävä mielessä edelleen se, että lapsellinen ori voi myös sen laukkakisan tehdä. Uskotaan kuitenkin kolmanteen peräkkäiseen onnistumiseen.

Toinen varma on kauden avausvoittoaan hakeva Captain Cloud, jonka alustava peliprosentti on erittäin maistuvasti alle viisi. Se siitä jonkin verran hinautuu ylöspäin, muttei tule suosikkien lukemiin nousemaan. Ruuna on hyvässä vireessä ja teki viimeksi yhden uransa parhaimmista juoksuistaan johtaneen ja voittaneen kovan Bond Eaglen rinnalta. Lopussa tuli pieni taipuminen, mutta sijoitus oli neljäs ja hevonen meni hyvän ajan 14,7ake. Captain Cloud lähtee liukkaasti liikkeelle ja voisi tänään saada paikan 2. ulkona, mistä se pystyy voittamaan.

