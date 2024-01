Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Päätöskohteeseen ideavarma

Vermon keskiviikkoisella Toto65-kierroksella mielenkiintoa riittää 60 000 euron jackpotin myötä. Vihjesysteemin luottohevonen on päätöskohteessa peliprosenteissa kolmossuosikiksi jäänyt Fazimo. Juha Utalan valmennettavan tauoltapaluu Teivossa päättyi neljänteen sijaan asiallisen suorituksen päätteeksi. Vermossa Fazimolla on mahdollisuus päästä keulapaikalle mistä se on tehnyt selkeästi uransa parhaat suoritukset.

Avauskohteessa voittaja löytynee suosikkikolmikosta. Kierroksen pankki John Hoss on vakuuttanut lyhyen uransa starteissa, mutta voittojen myötä vastus taas aavistuksen kovenee viime startista.

Toto-kupongille tästä linkistä