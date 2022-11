Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Pakkanen nostaa suorituskykyä

Sanna Kiiskin valmentama Calista on kyvykäs 5-vuotias tamma, joka väläytteli osaamistaan esimerkiksi syyskuun alussa TammaCup-finaalissa, missä oli EL Indeeedin jälkeen hyvä kakkonen ajalla 15,1ke. Viime kilpailussa kuukausi sitten suoritus johtavan takaa oli asiallinen ja toi tasaisessa maaliintulossa kuudennen sijan. Kiiski kommentoi tänään, että tamman hengitys toimii syyskelejä paremmin pikkupakkasella, jollainen Vermossa pitäisi nyt olla tarjolla. Tammojen Finntack cupin karsinta on tasainen ja tasokas, ja kolmosradan Calista on huippuasemista siinä maistuva merkki. Citadella Evo on suosikki, mutta sen laukkariski kiihdytyksessä on tänäänkin iso, eikä takarivi ohjastaja–valmentaja Pekka Korven mukaan auta siinä asiassa.

Ideasysteemin toinen varma on Perchpond, joka selvitti viimeksi kysymysmerkkinä olleen volttilähdön helposti, ja tuskin siitä tänäänkään pienellä neljän hevosen paalulla ongelmaa tulee. Avauskohteen pitäisi voittaa joko Rannan Pomon tai Villieläimen. Toisessa kohteessa paras hevonen on Alien Scout, mutta se on aika haastava tapaus, eikä kolmas peräkkäinen ehjä kilpailu ole missään nimessä varma asia. Kolmannessa kohteessa yllätystä haetaan aliarvostetuilla Maxxiolla, Quite Vanitylla sekä Black Cashilla.

