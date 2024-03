Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Paluu voittokantaan

Lähtö 3

Jyrki Jauhiainen: Applehill's Boss (1) on lahjakkaan oloinen varsa. 3-vuotiskausi oli odotuksiin nähden pettymys, sai vielä loppukaudesta useamman rankan reissun. Talvella on treenattu paljon ja Bosse on mennyt hyvin. Hyvältä paikalta odotukset finaaliin.

Pia Huusari: Manta (6) on tehnyt meiltä kaikkiin hyvät suoritukset ja tullut aina juosten maaliin. Hopeat olis voinut kääntyä voitoiksikin, mutta ravi hieman hukkui ja kuski joutui peesaamaan, voimia jäi. Huollettu niiden jälkeen ja tuntuu nyt paremmalta. Viimeksi kiri terävästi pussista päästyään. Onnistuneella juoksulla voi olla korkeallakin.

Lähtö 7

Isto Kuisma: Nemea Icemanin (10) viime startti jätti vähän kysymysmerkkejä. Hoidettu sen jälkeen ja saanut terävämpää liikettä. Normaalina pystyy paljoon.

Lähtö 8

Christa Packalén: Kiikku's Nea (5) on ollut hyvä viimeisimpiin startteihin ja sai nyt kunnolla palautua kovista lähdöistä. Treeneissä kaikki ok ja normaalina riittää korkealle. Kesäkengät alle.

Emma Väre: Mathilde Halm (11) oli viimeksi hyvä. Jätättää vaan aina toisen perässä, niin hävittiin siinä sija. Kotona kaikki hyvin, paikka on huono ja rahasijaan oon tyytyväinen.

Lähtö 9

Isto Kuisma: Joanna Sisu (4) on tehnyt oikeastaan vain hyviä suorituksia. Juoksun onnistuessa pystyy kärkikamppailuun.

Emma Väre: Yuvarajah (10) oli viimeksi älyttömän hyvä. Kotona välissä kaikki normaalisti. Nyt on kovempi lähtö, mutta finaalipaikkaa haetaan tosissaan.