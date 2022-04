Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Pelkät ideamerkit yhteen kohteeseen

Tammaderbyn karsinnoissa An-Dorra ja Magical Princess ovat eri lähdöissä, ja molemmat hoitavat erittäin todennäköisesti oman tehtävänsä voitokkaasti. Magical Princessin koitos on Toto65-kohde, ja tamma onkin vihjeen varmavalinta.

Toista varmaa ei löydy, mutta viidennessä kohteessa otetaan mukaan vain ideahevoset. Ypäjä Luotsi teki viimeksi 2. sisältä hyvän suorituksen ja on tänään yllätysvalmis. Se pääsee mukavasti liikkeelle, eikä sisäradan lähtöpaikasta pitäisi tämän kertaista eturiviä vastaan tulla ongelmaa. Toinen nostohevonen on 14-vuotias Veetuli, joka on noussut pirteään vireeseen. Viimeksi ravi heikkeni lopussa ja tuli laukka, mutta jos nyt askellus pysyy tikissä maaliin asti, harvakseltaan kisailemaan päässyt Veetuli voisi palata voittokantaan sitten kauden 2017 (!).

Suosikeilla Rallin Muisto, Karlo ja Tuuskanen ovat omat haasteensa tälle päivää, joten nyt voisi olla haastajaosaston aika loistaa. Rallin Muistolla kokeillaan uutta kengitystä, Karlo on kasiradalla ja Tuuskanen takarivin uloimmalla lähtöpaikalla.

Toisessa kohteessa Qiulius On Stage on vielä alustavalla prosentilla (5) aliarvostettu, mutta lukema todennäköisesti nousee iltaa kohti. Neljännessä suosikki Vauhtis varmistetaan. Yllätyshaut siinä ovat Tähtitie ja Briljantti Buugi. Päätöksessä Kurri Jari Boko on tosi vahvoilla, mutta varmistetaan se isomman potin toivossa Vikens Energyllä ja erinomaisen rytminvaihtokyvyn omaavalla Stonecapes Picassolla, jota auttaa yhden sisäpuolen hevosen poisjäänti.

Toto-kupongille tästä linkistä