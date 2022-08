Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Pitkältä matkalta ideavarma

Veijo Heiskasen valmentama Nette’s Ensio voitti huhtikuussa juuri samaisen Teräsmiesliigan keulapaikalta, mutta on tuhrinut sen jälkeen taulunsa aika heikoksi. Toissa kerralla ori kiri viimeiset 500 metriä 12,7 ja ehti hieman hakevalla ravilla viidenneksi. Viimeksi Riihimäellä se kulki kirikierroksen 15,2 ja kipusi kuudenneksi. Tänään on tarjolla edullisempi juoksu sisäradalla ja kärjen tuntumassa, mistä ori pystyy yllättämään. Alustava peliprosentti on maistuvasti vain viiden tuntumassa.

Avauskohde pelataan aika turvallisesti neljällä merkillä. Kolmannessa kohteessa kisaa hurjavireinen Viisori, mutta peliprosentti huitelee yli 70:n, minkä vuoksi varmistaminen kiinnostaa. Neljäs kohde on tasainen 3–4-vuotiaiden Tammasarja, johon laitetaan runsas rastitus. Viidennestä kohteesta vetäytyi päivällä suosikki Skyfall Shine, minkä myötä lapulle nousee sisäradan Piece Of Glory.

