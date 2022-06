Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Puhdas peli jatkuu

Juha Lindroosin valmentama Vonkari avasi kautensa toissa kerralla. Se eteni viimeistä takasuoraa aivan omia kyytejään, kunnes laukkasi 450 metriä ennen maalia. Ilman erhettään Vonkari tuskin olisi hävinnyt. Viimeksi oli sitten jo voiton vuoro, ja se tuli 4. ulkoa oikein mallikkaalla suorituksella. Santtu Raitalan rattailleen tänään saava Vonkari on tänään Ysikympin jälkeen toiseksi eniten rastitettu, mikä tekee siitä miellyttävän varmavalinnan ideavihjeeseen. Ehkä paras vaihtoehto on tänään koittaa voittaa lähtö selkäjuoksulla.

Avauskohteessa Sahara Sandstorm on viisiprosenttisena alipelattu. Viimeksi todella hienon kierroksen kirin tehnyt Let’s Get It Up nostetaan kolmannessa kohteessa kupongille suursuosikki Mickey Matchin kaveriksi. Derbyn TammaChampionissa Magic Madonna pystynee ohittamaan Dusktodawn Boogien kiihdytyksessä ja hakemaan johtopaikan, mistä sillä myös kahden kilometrin kilpailussa ajettaisiin. Kolmantena lapulle vielä MAS For You. Päätöksen yllätysmerkit ovat Jetman Luxi (4 %) ja Ashley Man (2 %)

