Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Räväkät suoritukset jatkuvat

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Marko Heikari: Kunnaan Estellen (3) kanssa lähdetään kokeilemaan, josko ravi maistuisi paremmin autolähdössä. Viime tiistaina käytiin harjoitusraveissa kokeilemassa auton takaa lähtemistä ja siinä tamma toimi ihan ok. Toki vaikea sanoa miten se nyt malttaa, kun ympäriltä kiihdyttää enemmän hevosia. Ravia mennessään tamma ottelee kärkisijoista.

Lähtö 3

Juha Lindroos: Vonkari (4) tuntui hyvälle viimeistelyssä, ja ohjastajan muutos tuo paremman mahdollisuuden menestykseen.

Lähtö 7

Christa Packalén: Kiikku's Nea (7) oli karsinnassa jostain syystä aivan liian terävä ja alku meni rajuksi. Kotona kaikki normaalisti ja toivottavasti olisi vähän maltillisemmalla tuulella. Lähtö on tasokas mutta normaalina pystyy olemaan totossa.

Etta Pakkanen: Yippee Ki Yay (8) teki karsinnassa hyvän esityksen, vetolapuista ja kengättömyydestä oli selvää hyötyä. Kuskin vaihtumisella ei pitäisi olla merkitystä. Saa selkäjuoksun, kestää reippaan matkavauhdin ja pystyy kirimään lujaa.

Lähtö 8

Kari Savolainen: Mielenkiintoinen kauden avaus. Truthisoutthere (2) on terveen ja hyväkuntoisen oloinen. Vahva ja rehti hevonen, joten odotukset kauteen on kovat. Hevonen on säännöllisesti saanut kovia treenejä, mutta mitään kilpailuvauhtia ei ole ajettu. Voittotaistoon luokallaan.

Lähtö 9

Kaisa Toivonen: Quite A Boy (1) on ollut tauon jälkeen sellainen kuin siltä on odotettukin. Toissa kerralla juoksu meni hyvin ja hevonen tuli hyvin maaliin asti, viimeksi kiristä tuli liian pitkä. Nyt on hyvä lähtöpaikka ja vastus ei ehkä ihan viime starttien luokkaa, joten hyvä sijoitus kärjen tuntumassa odotuksissa. Ei muutoksia.

Emma Väre: Pitkältä tauolta tullaan Imperatorin (7) kanssa maltillisin odotuksin, radalla ei oo käyty mut pari kertaa oon ajanu kotona ihan juosten ja siinä on tuntunu ihan ookoolta. Yritys ois että kovin vauhti ois maalin kohdalla ja päästäis jatkamaan kilpailemista tän startin jälkeenkin.