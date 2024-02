Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Ravilla kiertää korkealle

Kari Viljakaisen Naputus oli viimeksi tekemässä hyvää loppukiriä, kunnes ponkaisi laukalle 50 metriä ennen maalia. Tamma on tosi epävarma, mutta taas todella hyvässä vireessä. Vermossa juostava kylmäveritammojen 2120 metrin tasoitusajo on osallistujamäärältään pieni ja kirkkaimmat tähdet puuttuvat viivalta. Siispä Naputus on nykykunnossaan hyvä kokeilu ideavarmaksi.

Rivin pankkia Think Bigiä ei lähdetä varmistelemaan, koska se vakuutti kirimällä 4. parista ulkoa helposti ykköseksi. Vastus ei viime startista juurikaan kovene, joten ruunan tuleekin olla selkeä suosikki. Voltin neloselta ei pitäisi olla suurta laukkariskiä.

Viidennessä kohteessa paljon peliä keräävät Ingela K. ja Dhaki Jet jätetään kokonaan pois kupongilta. Ingela K:ta viime startissa suosi vauhdinjako. Dhaki Jetin olisi puolestaan pitänyt Killerillä pystyä 2. ulkoa nelossijaa parempaan 16-vauhtisessa lopetuksessa. Edullisempia pelihevosia ovat Picardie sekä Tara Hills.

