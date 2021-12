Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Rehti ruuna puristaa ykköseksi

Toissa startissaan Ajatustenlukija juoksi 3. ulkona, mistä lopun kyyti riitti viidenteen sijaan. Viimeksi pitkällä matkalla 6-vuotias ruuna lähti hiljaa, mutta teki hyvän lopun ja ehti toiseksi ennen tänäänkin mukana olevaa Ukkosen Jymyä.

Kunto on mallillaan, mutta nyt vain pitää päästä viime kertaa paremmin liikkeelle. Pieni lähtö (9 osallistujaa) avittaa siinä, että kierrettävää ei ole tuhottomasti. Mikään voittokone Ajatustenlukija ei ole, mutta tänään kilpakumppanit ovat voitettavissa. Alle kymmenen prosenttisena se valitaan ideasysteemiin tukipilariksi.

Avauskohteessa liukkaasti avaava Silk Bullet on kuudella prosentillaan mailin matkan kisassa aliarvostettu. Myös saman kohteen Sultan of Soprano on seitsemällä prosentilla edullinen merkki. Kolmannessa kohteessa suosikki Kiikku’s Cashierin kaveriksi mukaan otetaan Kyle Web, joka on päivän prosenteissa seitsemän tuntumassa. Viidennessä kohteessa Justice Ås on kovalla rutiinillaan 20 metrin takamatkastaan huolimatta varottava.

