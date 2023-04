Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Reipas matkavauhti on paras taktiikka

Heidi Rossin valmentama Vireveri on esiintynyt tänä vuonna oikein edukseen. Se on enemmän vahva kuin nopea, ja hitaammat kelit ovat sen parasta aikaa. Tänään tasavauhtista 7-vuotiaan ruunaa puoltavat vahva kunto, pitkä kolmen kilometrin matka ja keulajuoksu. Takamatkoilta tulee kovia jyriä, mutta tasaisen reippaalla matkavauhdilla Esa Holopainen pystyy Vireverin kanssa olemaan ensimmäisenä maalissa. Vireveri on alustavasti mukavasti kolmossuosikki, joten varmaksi vain.

Avauskohteen pommihaku on Grisleprinsen G.L., jonka viime aikojen näytöt eivät puolla menestymistä, mutta kengättömyys kiinnostaa sen kohdalla sen verran, että otetaan laukkaherkkä ruuna suosikkien seuraksi lapulle. Salamakypärien koitoksessa yllätystä haetaan Väinö-Kalle Korhosen ohjastamalla Sunlit Treasurella. Kyseessä on tarkan juoksun tarvitseva tamma, joka menee alustavalla tiedolla tänään tälle vuodelle ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä.

