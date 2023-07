Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Revityksiä ja täsmävarmistuksia

Valmentajakommentit Mobiilihepasta Vermo Toto65

Lähtö 4, Toto65-1

Ilona Mäkinen: Dodii (5) on kovin tukkoinen viikko sitten tauolta, toki kova kiima silloin päällä myös. Luulisin että on nyt terävämpi. Etukengät pois ja jenkit perään ekaa kertaa.

Nina Wallden: Come On Day (7) on treenanut hyvin kotona. Tulee pikku pausilta.

Lähtö 7, Toto4-2 Toto65-4 Troikka

Ilona Mäkinen: Kato Katon (2) taukostartin juoksu meni pieleen. Hevonen oli tukkoinen ja antoi liikaa periksi. Nyt hyvä lähtöpaikka ja eiköhän hevonen ole jo vähän terävämpi.

Cathy Johansson: Divine Strickerillä (5) on tauko alla, niin vaatii startteja ollakseen terävimmillään. Rahasija realistinen tavoite.

Lähtö 8, Toto4-3 Toto65-5 Duo-1

Emma Väre: Conrads Lill Babs (7) oli viimeks oikein tosi hyvä, tuntuu että petraa kokoajan starttien myötä. Kotona välissä kaikki hyvin, paikka on turhan ulkona mut matkan pitäis passata.

Lähtö 9, Toto4-4 Toto65-6 Duo-2 Troikka

Anssi Nurminen: Joker Boko (4) avasi viimeksi keulaan jonka annoin pois hetkeä myöhemmin. Keula vaikutti väsyneeltä kierroksen jälkeen ja nousimme toiseen ulos. Olimme hetken kiinni laukanneen hevosen takana. Ahtaassa paikassa tilan auettua jouduin korjaamaan hiukan ja ruuna laukkasi loppukaarteen lopussa. Ravatessaan olisi ollut 3-5 eikä vielä väsynyt kuten datamaatin "asiantuntija" arvuutteli.

Valmentajakommentit Mobiilihepasta Pihtipudas Toto4

Lähtö 2

Saara Leino: Lapualla oli aika pehmonen rata ja näkyi jaloissa sen jälkeen. Muuten Love Exists (4) ei ollut startista moksiskaan. Ruoka ja juoma maittaa. Laitoin pohjalliset eteen, kun ehkä kavio/kaviot vähän arat ja Pihtiputaalla kovempi rata. Hevonen painui lopussa viimeksi sisään, en löytänyt siihen hevosesta syytä, tuntui käteen, kun kuolain olisi ollut hampaitten välissä. Jäi harmittamaan. Nyt en pöllyytellyt, ajoin su kevyen hiitin ohjat melko kireinä, lopussa päästin. Ok, ravi ok, ei painanut ulos eikä sisään. Lämmitykseen laitetaan ainakin cresendo ja avopäävehkeet. Ei toivottavasti hapotu kuskin kädet. Starttiin kanadansekki ja puolilaput/can't see backit. Korvat edelleen kiinni.