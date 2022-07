Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Riskivarmasta tammalähdön ratkaisu

Juha Utalan valmentama Zara Avenger on kovassa kunnossa, mutta lähtölaukka on koitunut turmioiksi kolmessa viimeisessä kisassa. Osaamista se näytti esimerkiksi viidenneksi viimeisessään voittamalla johtavan rinnalta 15,9ake-tuloksella vaivatta. Tällä kertaa Ari Moilanen koittaa saada Zara Avengerin ravilla matkaan. Jos hän siinä onnistuu, tammalla on hyvä mahdollisuus voittoon asti. Alustava peliprosentti on noin viisi, mikä on laukkaherkkyys huomioiden ymmärrettävä, mutta silti turhan vähän. 3–4-vuotiaiden lämminveritammojen kilpailu on tasainen, ja kokeillaan ratkaista se Zara Avengerilla.

Toisessa kohteessa uskotaan, että joko väkevää nousua tekevä Viesmanni tai varmistunut Panthera voittaa. Kylmäveritammojen avoimessa lähdössä Ciiran Tähti ja Hetviina ovat vahvoilla, mutta otetaan niiden seuraksi viimeksi tasapainoisesti esiintynyt Hollaus ja M.A. Piste. Päätöskohteen yllätysmerkit ovat Cream Candy ja Stick Match.

