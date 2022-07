Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Rivi käynnistyy kakkossuosikin voitolla

Avauskohteessa Mask Off on maistuva varmavalinta. Sen ja Piteraqin prosenttiero (nyt 42–30) on kaventunut koko ajan, mutta edelleen Mask Offia pääsee pelaamaan kivasti kakkossuosikin asemasta. Molemmat tekivät Suur-Hollola-viikonloppuna jäätävät suoritukset. Mask Off pystynee puolustamaan johtopaikan.

Toiseen kohteeseen revitetään. Viimeksi keulasta vakuuttanut Taarin Tahti on noin kymmenen prosentin kannatuksellaan aliarvostettu. Kukkarosuon Kurko laukkasi silloin samassa lähdössä maalisuoran alussa pienen kontaktin seurauksena. Kolmannen kohteen suosikki on ansaitusti Interlude Ferm, mutta varmistaminen kiinnostaa. Winter Töllin viisi prosenttia on aivan liian vähän, vaikka se kasiradalta starttaakin.

Neljännen voittaa Love’n Cash, jos on samanlainen kuin viimeksi, mutta odotellaan vielä lisää näyttöjä ennen kuin oriiseen täysin luotetaan. Se saa seurakseen paalulta kolme kaveria ja 20 metrin takamatkalta koko viisikon, joista Make a Wish H.C.:ta ja Ashley Mania on pelattu yhden prosentin verran. Corazon Combo voittaa viidennen kohteen, ja päätöksessä kokeillaan surkeasta lähtöpaikasta huolimatta varmana kaksi edellistä kilpailuaan väljästi voittanutta Crepe Matchia.

