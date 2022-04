Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Rohkeat varmavalinnat

Vuoden 2020 Villinmiehen Tammakilvan kolmonen Sirpsakka palailee varsalomalta. Se oli viimeksi johtavan rinnalta hyvä kolmas ja hävisi nytkin mukana olevalle voittaja Vauhtikselle vain niukasti. Sirpsakka pystyy ohittamaan Vauhtiksen tänään kiihdytyksessä, ja sen jälkeen Hannu Torvisella on lisää pelimerkkejä käsissään. Keulapaikalle päästessään Sirpsakka olisi vahvoilla, mutta muutkin juoksupaikat mahdollistavat voiton tavoittelun. Valmentaja Satu Juntusen mukaan Sirpsakka parantaa viime kilpailusta. Alle 10-prosenttisena se on maistuva varma.

Viidennen kohteen näkemyshevonen on Uccio. Se oli viimeksi etukengittä 4. sisältä ihan hyvä, ja tänään siltä on tarkoitus riisua kaikki kengät. Mailin matka ei ole sille etu, mutta pystyy se huippupäivänään siinäkin menestymään. Takarivistä Arna Ruohomäen ohjastama Uccio saa tarkkailuasemat, ja loppukirissä kaikki on mahdollista. Lähdön suosikeilla on omat kysymysmerkkinsä: Goodygoodytwoshoesilla taukoa, Joker Of Steelillä Suomen debyytti ja Jacques Hynemanilla laukkariski. Niinpä neljä prosenttia pelattua Ucciota kokeillaan varmana.

