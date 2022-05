Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Salamakypärästä toinen varma

Poniraviurheilussa hienosti menestynyt ja nyt nousua hevosten ohjastajana tekevä Tuukka Varis saa luoton Salamakypärät-lähdössä Benobi Zetin kanssa. Seppo Suurosen valmennettava oli viime kilpailussaan loppukaarteessa mukavissa asemissa, mutta ei selvittänyt viimeistä kaarretta ravia. Se johtui Suurosen mukaan vain siitä, että hevosella on kaarteissa omat haasteensa, jotka sitten konkretisoituvat välillä laukan muodossa. Benobi Zet ravaa tänään kengät jalassa, mikä ei ole optimibalassi, mutta ei katastrofikaan. Kirivaiheessa sille on tarjolla tänään hyvä selkä Emilie K.:sta, ja loppusuoralla Benobi Zet pystyy kirimään voittoon asti.

Toisen kohteen pitäisi olla kolmen kauppa. Paljon riippuu ajotaktiikoista, sillä jos Lumettaja saa mennä avauskierroksen maltilla, sen ohittaminen on lopussa todella vaikeaa. Kolmannen kohteen tammataisto on tasainen, ja siinä otetaan kupongille kaikki mukaan. Viidennen kohteen viisivuotislähtö on upea koitos, jossa Mask Off on aliarvostettu ja nousee kolmanneksi lapulle.

Toto-kupongille tästä linkistä