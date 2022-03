Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Surkea lähtöpaikka ei vie voittosaumaa

Päätöskohde on enintään 150 000 euroa tienanneiden lämminveristen mailin ryhmä. Suosikki on Mr Big Star, jonka valmentaja Tapio Mäki-Tulokas arvioi tämän aamupäivän kommenteissaan tekevän paremman suorituksen kuin viimeksi, mutta ei vielä huippusuoritusta. Ideavihjeessä koitetaan varmana poisjäännin myötä seiskaradalta kiihdyttävää Volocity de Vietä. Se starttasi viime lauantaina Mikkelissä, missä teki hidastempoisessa kisassa ja kovassa lopetuksessa moitteettoman suorituksen. Veijo Heiskasen valmennettava avaa ihan mukavasti, ja jos Ari Moilanen saa sen 3.–4. ulos, loppusuoralla valjakko pystyy ohittamaan kaikki. Päivällä peliprosentti on maistuvasti vain viiden tietämissä.

Toinen tukipilari on avauskohteen Quandary Tile, jonka pitäisi pitää keulapaikka hallussaan ja vetää loppuun asti. Toisen kohteen monté koitetaan selvitä suosikkikolmikolla. Bombardia on pelattu 31 prosenttia, mikä on yllättävän paljon, sillä kyseessä on lajidebytantti, jonka kärrysuorituksetkaan eivät ole nykyään olleet erityisen sykähdyttäviä. Kolmannen ja neljännen kohteen isot suosikit Junjori ja Chase saavat ideavihjeessä isomman potin toivossa paljon lappukavereita.

Toto-kupongille tästä linkistä