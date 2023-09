Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Suurimmat suosikit suojataan

Viidennen kohteen Callela Nelson ei onnistunut viimeksi Derbyn finaalissa keulapaikalta, mikä oli valmentaja Jukka Hakkaraisen mukaan monen eri asian summa. Nyt se onnistunee, mutta pieni kysymysmerkki hevonen kuitenkin on, joten varmistetaan.

Päätöskohteen Free Unique on noussut uudelle tasolle. Toissa kerralla se voitti jättiyllättäjänä 2. sisältä ja viimeksi yhtensä suosikeista keulapaikalta. Vastus on tänään sopiva ja lähtöpaikka loistava, mutta varmistellaan ruuna kuitenkin ideavihjeessä isomman potin toivossa. Takarivistä starttaava Staro Quincy on Suomen debyytissään mielenkiintoinen.

Avauskohteessa Stonecapes Violet ja Make It Up ovat noin viiden prosentin kannatuksellaan aliarvostettuja. Toisessa kohteessa uskottaan, että Emma E. selviää takarivin avulla ravilla matkaan ja jyrää toiseen peräkkäiseen voittoonsa.

Kolmannessa Syneri palaa pitkältä kisatauolta ja on kasiradalla, joten pelikansan vähäinen kannatus on perusteltua. Kyseessä on kuitenkin niin hyvä hevonen, että otetaan se lapulle mukaan, kun kerrankin sitä pääsee pelaamaan alhaisella prosentilla. Neljännessä kohteessa uskotaan Rock Vicen keulavoittoon.

Toto-kupongille tästä linkistä