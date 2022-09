Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Suurin suosikki varmistetaan

Mielenkiintoisen kierroksen ensimmäinen varma on vahvasti esiintynyt Siirin Santtu, jolla Hannu Torvinen voi ajaa tilanteen vaatimalla tavalla. Vastus on sopiva, ja jos samanlainen tekeminen jatkuu kuin edellisissä kisoissa, Siirin Santun pitäisi tänäänkin voittaa.

Avauskohteessa otetaan lapulle kolme merkkiä. Skyfall Shine on alustavalla 21 prosentin kannatuksellaan yliarvostettu ja jää varahevoseksi.

Mico Mick on tasaisessa T65-3:ssa marginaalinen suosikki ja kelpaa varmaksi. Viimeksi se haki ensimmäisen kaarteen jälkeen johtopaikan ja hallitsi 1.13-lopetusta varmasti. Vaikka lähtöpaikka on taas ulkona, juoksun onnistumiseen on kuitenkin hyvät mahdollisuudet, ja Porissa auennut voittokulku voi jatkua.

Neljännessä kohteessa suosikkikaksikko Suven Sametti – Ciiran Tähti saa lapulle seurakseen nousuvireisen, keulasta kokeilevan Kastehelmenin. Viidennen kohteen yllätyshaut ovat Arcies’s Arsenal ja Marcos Gallon. Päätöskohteessa suosikki Ken’s Carlos saa seurakseen peräti viisi merkkiä, joista yhden prosentin Wera Winner paljastui viime startin jälkeen kipeäksi.

Toto-kupongille tästä linkistä