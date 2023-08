Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Suursuosikki on voitettavissa

Hanna Lepistön valmentama 3-vuotias Mindsweeper vakuutti johtopaikalta uransa avauskilpailussaan, jonka hoiteli pintakaasulla ajalla 17,4ke. Viimeksi tuli kiihdytyksessä laukka, joka johtui Lepistön mukaan siitä, että hevonen on vielä herkkä porukassa.

Tämän päiväisen lähdön suosikki BWT Iron Man on vakuuttanut molemmissa uransa kilpailuissaan, mutta ei saisi tässä tehtävässä olla sentään pelattu 65 prosenttia. Kokeillaan kolmossuosikin asemaa kahdeksalla prosentillaan nauttivaa Mindsweeperiä vihjeen toisena tukipilarina.

Avauskohteessa alle kymmenprosenttisista lapulle poimitaan The Dude, jota auttaa toisen vauhdikkaan starttarin My Swedenin poisjäänti. Toisessa kohteessa hyväluokkainen River King on vähän turhan unohdettu, vaikka lähtöpaikka takarivissä onkin hankala. Kolmas kohde on tasainen, ja ainakin hyvän välistartin viime perjantaina tehnyt Zara Halm on kolmella prosentillaan aliarvostettu. Neljännessä kohteessa keulavarmana toimii Mattilan Eemeli, ja päätöksessä suosikki Janis Joplin Sisu varmistetaan Ranch Whodidwhatilla.

