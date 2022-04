Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Suursuosikki saa varmistuksia

Päivän pankki on Ray Boy, jonka peliprosentti (81) on karannut vähän käsistä, mutta kyllä ruunan joka tapauksessa pitäisi päivän tehtävänsä nykyvireessään voittaa. Se on vihjesysteemin varma yhdessä päätöskohteessa starttaavan Hetkun kanssa. Marko Heikarin suojatti on palannut sairastauolta mukavilla juoksuilla. Viimeksi se antoi lopussa vähän periksi, mutta suoritus oli hyvä. Edelleen vireen pitäisi olla nousussa, joten 15 prosenttia pelattua ruunaa kokeillaan tasaisessa lähdössä tukipilarina.

Avauskohteen Lightning Luca on jäänyt turhan vähälle huomioille viidellä prosentillaan. Viimeksi se menetti mahdollisuuden totosijoille, kun vastustaja väsyi edessä. Toisen kohteen Bretagnessa olisi ainesta parempaan, sillä kisasuoritus ei ainakaan vielä vastaa harjoitusotteita. Kolmanteen kohteeseen yllättäjistä mukaan ravivarma Lulun Taika, joka saa nopeana avaajana seiskaradaltakin hyvän juoksun. Viidennen kohteen ideamerkki on nousuvireinen Rudebox, joka juoksee keulassa tai toisena sisällä.

Toto-kupongille tästä linkistä