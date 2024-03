Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Takarivi vain hidaste

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Kaisa Toivonen: Callela Blackbelt (3) ei vielä viime vuonna ymmärtänyt ollenkaan kilpailemisen päälle. Talven aikana on treenattu aika paljon ja hevonen on kehittynyt fyysisesti, mutta vaikea sanoa miten se startissa menee. Treenit on ajettu talvikengässä ja tänään vaihdettiin kesäkengät alle.

Lähtö 3

Pia Huusari: Mary Hotshot (5) oli Lappeessa nihkeä pitkältä tauolta, mutta sitä osattiin odottaa. Ei ole koskaan loistanut tauolta vaan tarvinnut aina useamman startin alle. Edelleen käynnistellään koneita, pitäisi kuitenkin parempi olla mitä viimeksi.

Lähtö 4

Isto Kuisma: Sally Tie (2) on tehnyt ok suoritukset viimeisiin. Loppuun kaivattaisiin puristusta lisää, Uskotaan toton tuntumaan.

Lähtö 6

Christa Packalén: Kiikku’s Cashierille (7) tuli viimeksi lopussa laukka, mutta ei kyllä jäänyt mitään jossiteltavaa. Edelleen toivotaan nättiä juoksua ja yritetään lopussa. Ei muutoksia.

Lähtö 7

Ilona Mäkinen: Itte Juakalesilla (12) on ennätys alla. Lihaksistoa on hoidettu ja hevonen tuntuu oikein hyvältä. Paikka huono, mutta rahaa lähdetään hakemaan.

Lähtö 8

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (1) parantaa starttien myötä. Nyt hyvä lähtöpaikka ja kierrosta lyhempi matka. Jenkkikärryt pitkästä aikaa ja kesäkenkä suosii.

Christa Packalén: Nemea Kato (4) on ollut hyvä viimeisimpiin ja kotona on myös sen tuntuinen että suunta on edelleen oikea. Edestä otetaan kengät pois ja menestymään lähdetään.

Lähtö 9

Isto Kuisma: Lemmy Model (2) on tehnyt ok juoksut ja kärkisijoitusta odotetaan. Mahdollisesti ilman kaikkia kenkiä, mutta toisen lämmityksen jälkeen lopullinen päätös.

Pia Huusari: Goldas Love (12) teki hyvän startin Kouvolassa viiden kuukauden tauolta ja kiri mukavasti loppuun asti. Rata oli tosi raskas ja siihen nähden mentiin ihan reipasta. Pitäisi mennä startti kropassa eteenpäin. Paikka on kurja ja sieltä ollaan muiden armoilla, jos tuureja matkassa ja juoksu jotenkin sujuisi, voisi totoon yltää.