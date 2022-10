Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Tasainen kohde houkuttaa rohkeaksi

Hannu-Pekka Korpi tähtää valmentamallaan 3-vuotiaalla In Memoriesilla Kymenlaakso-ajoon. Tamma oli esimerkiksi kolmanneksi viimeisessä kilpailussaan 900 metrin kirillä vahva kakkonen vain Nemea Kakalle häviten. Viimeksi In Memories teki kiriä kolmatta rataa pitkin, mutta ei saanutkaan lopulta vapaata kirimahdollisuutta. Tämän päivän tehtävässään, 3-vuotiaiden Nuorten sarjassa moni omaa realistisen voittosauman. In Memoriesin alustava peliprosentti on viisi, ja sitä kiinnostaa kokeilla ideavihjeessä varmana asti.

Toinen tukipilarivalinta on megasuosikki Stop The Press, joka on kohteessaan muita parempi. Sen tekeminen on ollut hieman liian energisen näköistä, mutta siltikään sen varmistaminen ei kiinnosta. Avauskohteessa It’s Raining Men on vahvoilla, mutta otetaan isomman potin toivossa varmistuksia mukaan. Niistä kolmen prosentin Marcos Gallon sekä kahden prosentin Gerris Trix ja Rarity Red ovat aliarvostettuja.

Kakkoskohteen yllätyshaku on Tzubodai, joka palasi toissa kerralla yli vuoden kilpailutauolta ihan positiivisesti, mutta viimeksi suoritus oli heikko. Kapasiteetiltaan se ei häviä lähdössään kenellekään. Viidennessä kohteessa luotetaan suosikkikolmikkoon, ja päätökseen revitetään systeemin isoin merkkimäärä.

