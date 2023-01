Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Tasainen päätös houkuttaa rohkeaksi

Vajaa vuosi takaperin loukkaantunut Vicky Savoy palasi kilpakentille syyskuussa ja on tehnyt oikein mukavaa jälkeä. Viimeksi tamma raatoi 5. ulkoa vajaan kierroksen kirin (14,1/700 metriä) ja nousi Backgammon Gardenin jälkeen toiseksi. Viimeksi oli seiskarata ja nyt takarivi, josta se päässee viime kertaa lähemmäksi kärkeä.

Valmentaja Ari Viander harmitteli aamupäivän ajatuksissaan lähtöpaikkaa, mutta kertoi hevosella olevan kaiken mallillaan. Vicky Savoy on kerännyt Toto65-pelissä neljänneksi eniten kannatusta, ja sitä koitetaan ideavihjeessä tasaisen päätöskohteen varmana.

Avauskohteessa iso suosikki Callela Ladybird varmistetaan Make It Upilla, jolla saatetaan kokeilla keulasta. Toisessa kohteessa Franselmi on kuudella prosentilla aliarvostettu. Kolmannessa alle kymppiprosenttisista nostetaan mukaan keulassa tai 2. sisällä juokseva New Grove Waylon sekä edelleen avausvoittoaan hakeva Fantom Factor. Viidennen kohteen potinnostajat ovat Vekraus ja Lissun Assi.

