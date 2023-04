Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Tasaisesta lähdöstä ankkuri

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4, Toto65-2

Kaisa Toivonen: Quite A Boylla (2) oli viime startin aikaan veriarvoissa vähän sanomista ja se jäi kertaalleen poiskin. Nyt se on treenannut normaalisti, radallakin on käyty kelien takia muutama kerta. Rahasijaan oltaisiin suoraan tauolta tyytyväisiä.

Emma Väre: Cream Candy (4) teki oikein hyvän tauoltapaluun, kotona välissä kaikki hyvin. Lähtee reippaasti ja odotan hyvää suoritusta.

Lähtö 6, Toto4-2 Toto65-4

Kaisa Toivonen: Callela Beta (3) jäi tammikuussa kilpailutauolle, kun se alkoi kerätä kierroksia starttien myötä. Se sai ensin tasaantua hetken aikaa rauhassa ja sen jälkeen on treenattu kelien mukaan. Kotona on ajettu pitkää lenkkiä ja radalla on käyty pari kertaa, kun kelit ovat kotona menneet huonoiksi. Hevonen on ihan hyvässä kunnossa, mutta se ei ole vielä henkisesti kovin valmis, vaan sen kanssa päivät vaihtelevat tavallista enemmän. Vastassa on hyviä hevosia, ja tauolta aloitetaan maltillisin odotuksin.

Jyrki jauhiainen: A RM (11) ei viimeksi saanut paikkaa parijonosta, pakitti hännille, mistä tehtävä oli hiljaisen matkavauhdin jälkeen mahdoton, vaikka kirikin hyvin. Kelirikon takia viimeistelyt ovat olleet tavanomaista kevyemmät. Takarivistä juoksunkulku ratkaisee.