Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Taukokarstat karisivat kahdella startilla

Tapio Perttusen valmentama sekä ohjastama Might Be Romeo palasi toissa kerralla tositoimiin positiivisella suorituksella, kun kiri 3. sisältä kolmanneksi. Edelle jäi niukasti toiseksi sijoittunut, tänäänkin mukaan oleva Amperage Hanover. Viime kerralla Lahdessa Might Be Romeo juoksi 3. sisällä sekä 2. ulkona, mistä 700 metrin kiri ei kantanut kunnolla maaliin asti. Tämän päivän tehtävästä jäi suosikki Truedream A.F. pois, ja jos Hades ja edellä mainittu Amperage Hanover kisaisivat alussa, Might Be Romeo voisi kuitata lopussa voittoon saakka. Alustava peliprosentti on kivasti 12:n tuntumassa, joten kokeillaan Might Be Romeota ideavihjeen varmana.

Avauskohteessa otetaan mukaan suosikkikolmikko, josta Uptown Kemp on jäänyt turhan paljon kahden muun varjoon. Toisessa kohteessa Pauhis saa kaverikseen Koverin, jota ajaa tänään ensimmäistä kertaa Santtu Raitala. Kolmannessa kohteessa alle 10-prosenttisista nostetaan lapulle mukaan Hila’s Elton. Alustavasti kierroksen isoin suosikki Rannan Pomo saa neljännessä kohteessa seurakseen nousuvireisen Hetkun. Viidennen yllätyshakuna toimii Barista Oak, joka on laukannut kahdessa edellisessään lähtöön, mutta jos nyt se selviää kiihdytyksestä ravilla, voittokaan ei olisi järin suuri yllätys.

