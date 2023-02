Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Toinen varma yllätysherkimmästä kohteesta

Ideatukipilari löytyi tasaisesta kohteesta, jossa esimerkiksi suosikki Tähti-Teijolla on alussa iso laukkariski. Pauli Luoman valmentama ja ohjastama Kultaposti on urallaan voittanut vain kahdesti, mutta kakkossijoja se on napannut siihen peilaten peräti kymmenen. Voitontahdottomuudesta ei ole niinkään ollut kysymys, vaan siitä, että tammalta ei ole maalisuoralla pystynyt oikein pyytämään lisää vauhtia, sillä muuten tulee laukka.

Kahdeksanvuotias Kultaposti kisaa nyt joka tapauksessa hyvässä iskussa, mistä osoituksena viime kerran 27,9-vauhtinen kirikierros ulkoratoja pitkin. Vastus ei tälle päivää kovene, ja jos tamma saa nyt aloittaa kirinsä pikkuisen mukavimmista asemista, se voi aivan hyvin punnertaa tasaisten voimasuhteiden lähdössä voittoon asti. Alustava peliprosentti Pauli Luoman suojatilla on yksitoista.

Toinen varma on kolmannen kohteen Nemea Kato, joka on näyttänyt viime kilpailuissaan kaikin puolin jämerältä. Alustava peliprosentti on reippaasti 70, mutta siltikään oria ei lähdetä edes ideavihjeessä varmistamaan. Avauskohde mennään suosikkikolmikolla, jolla lähtö on käytännössä tukossa. Viidennen kohteen yksi yllätyshauista on viimeksi startin kolmen kuukauden tauon jälkeen alle saanut Vieskoff.

