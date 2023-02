Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Tukipilarit löytyvät kolmen kilometrin kisoista

Harri Koivusen valmentama Make It Up on ollut vankassa vireessä. Sillä ei ole 3100 metrin matkasta kokemusta, mutta keskipitkän Make It Up hoiteli joulukuussa 4. ulkoa murskaavasti. Vastus on toki selkeästi kovempi nyt, mutta Make It Up pääsee paalulta matkaan ja saa Olli Koivusen haluaman juoksun, joka on todennäköisesti keulapaikalla. Ennakkoon kovimmista vastustajista Kyle Web tähtää lauantain finaalikierrokselle ja Morris Matchilla on ollut haasteita. Brolle F. on tikissä, mutta 20 metrin edun pitäisi Make It Upille riittää.

Jukka Kauppisen Briljantti Buugi palasi viimeksi neljän ja puolen kuukauden tauolta. Se lähti haparoiden ja tahmeasti, mutta kulki sen jälkeen mukavasti ja teki positiivisen kauden avauksen. Jos alku sujuu tänään paremmin, se pystyy startti kropassaan suosikkikaksikon Rannan Pomo – Villieläin kukistamaan. Pitkä matka on Briljantti Buugille ehdottomasti eduksi. Iltapäivän alustava peliprosentti on maistuvasti seitsemän, joten 7-vuotiaasta oriista saadaan ideasysteemiin oiva tukipilari.

Toto-kupongille tästä linkistä