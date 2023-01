Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Tuore näyttö ja valmentajakommentti puoltaa pelaamista

Kyösti Salojensaaren valmentama Hurman Viesker laukkasi viime lauantaina Lahden Toto75-lähdön kiihdytyksessä pahoin, minkä jälkeen teki väkevän nousun ja oli vielä kuudes. Salojensaari kommentoi tänään aamupäivällä, että hevonen oli kuski Olli Koivusen mukaan vain rynnännyt alussa laukalle. Hän myös raportoi, että palautuminen on sujunut hevosella hyvin. Jos Hurman Viesker tänään ravaa, sen suorituskyky mahdollistaa voiton. Alustavassa pelijakaumassa 8-vuotias ruuna on kerännyt kohteessaan kannatusta kolmanneksi eniten.

Avauskohteesta povataan vahvasti kahden kovavireisen, EL Indeedin ja Gal Gadot Racingin, välistä vääntöä, mutta otetaan potintekijänä mukaan vielä Club Nord Elit. Se jäi viimeksi epäsopivasti toiselle ilman selkää, eikä välttämättä juoksualustakaan ollut sinä päivänä kaikille mieluisa.

Kolmannessa kohteessa Mr Stahl on alustavalla yli 75 prosentin kannatuksellaan liikaa pelattu, vaikka toki selkeästi todennäköisin voittaja onkin. Varmistellaan se It’s Raining Menillä, Bolt Kronoksella ja Vinci Powerilla. Neljännessä kohteessa suosikki Fazimon kaveriksi napataan viimeksi vakuuttanut Qiulius On Stage. Viidennen kohteen yllätyshaku on nousuvireinen Tohtori.

