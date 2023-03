Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Välistartti nosti selkeästi osakkeita

Jussi Suomisen valmentama Tutuks palasi viime perjantaina tasolleen, kun otti leikittelevän kevyen ykkössijan tämänpäiväistä helpommassa tehtävässä. Tänään se mittaa tasoaan Tammatähdessä, josta yksi ennakkoon kovimmista haastajista, Hulluduunari, jäi pois. Tutuks on ulkoakin kisan todennäköisin keulahevonen, ja jos nousuvire jatkuu, se pystyy venymään voittoon tässäkin sakissa. Alustava peliprosentti on 19, jolla se saa kolmossuosikin aseman.

Avauskohteena ajettava tammadivisioonan karsinta kutistui kahden poisjäännin myötä kuuden otatukseksi. Callela Ladybird on vahvoilla, mutta kun peliprosentti on turhan reippaasti 60:n tuntumassa, Markku Niemisen suojatti varmistetaan. Ja kun haastajaosasto on tasainen ja lähdössä vain vähän osallistujia, otetaan kaikki mukaan. Toisen kohteen yllätyshaku on Geegee Boomerang, joka kiri viimeksi päätöspuolikkaan 12-kyytiä. Päätöskohteesta löytyy ideavihjeen toinen varmavalinta, Global Beware.

Toto-kupongille tästä linkistä