Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varma tasaisimpaan kohteeseen

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Emma Väre: Prickly Rose (6) on oikein kiva varsa joka teki syksyllä hyvän kokeen. On sen jälkeen kasvanu aika paljon ja on vieläkin keskentekoinen, kovimmillaan ajettu 22/2000 ja tuntu siinä hyvältä. Uskoisin et pystyy 17 alkuiseen tulokseen.

Lähtö 6

Christa Packalén: Que Talin (1) kanssa treeneissä kaikki on ollu normaalisti ja kunto varmasti pysynyt samana. Paikka on hyvä ja uskon että tuosta pystyy taas taistelemaan kärkisijoista. Kokolaput vaihdetaan vetolappuihin.

Anssi Nurminen: Volume Ace (7) eli "Ässä" oli viime starttiin sairas ja sitä edellisessään epäonninen jäätyään pussiin. Toipuminen taudista vei melko kauan. Nyt onpäästy treenaamaan jo hyvän tovin. Yksi kovempi hiitti ajettiin reilu viikko sitten. 16/1600m. Lähtö on kova ja lähtöpaikka turhan ulkona. Rahasija on sopiva tavoite vielä tässä. Kokeiltaneen ensimmäistä kertaa ilman kenkiä!

Lähtö 7

Christa Packalén: Stonehard (9) oli kauden avaukseen yllättävän hyvä ja startti vei varmasti eteenpäin. Vastassa ihan hyviä hevosia mutta uskon kyllä että tämäkin pystyy tekemään ihan hyvän juoksun. Ei muutoksia.

Lähtö 8

Kari Savolainen: Truhtisoutthere (3) laukkasi viimeksi Tammachampionissa varman voiton loppukurviin, joten kunto pitää. Kurvit eivät suju nyt hyvin, vaikka kurvijuoksu on aiemmin ollut tamman vahvuus. Vaihdetaan tavan kärryt perään ja muitakin muutoksia yritetään, lähinnä balanssiin.

Emma Väre: Yuvarajah (10) teki taas viimeks hyvän esityksen mut toinen vaan meni palalla ohi. Sen jälkeen vähän huollettiin ja on tuntunu kotona hyvältä. Paikka ok, matka plussaa.

Juhani Tapani: Kilchoman (12) on tuntunut kotona hyvältä mutta lähtöpaikka on hankala. Nyt kokeillaan ajaa ilman kaikkia kenkiä ja mahdollisesti vielä avataan korvat.