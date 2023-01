Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varman edellinen ykkössija on kaudelta 2020

Edellisen kerran lokakuussa 2020 voittanut 8-vuotias Tzubodai oli ennen viime elokuuta vuoden kisoista sivussa. Se on pikkuhiljaa löytänyt hyvän vireen, ja nyt ruuna on alkanut olla sellainen, että voittokin on vain ajan kysymys.

Viime startissaan uudenvuodenaattona Tero Pohjolaisen valmennettava kiri tämän päiväistä kovemmassa lähdössä 4. sisältä mukavasti ja oli viides. Sitä edellinen kisa oli kuukauden takaa, ja kun nyt starttiväli on vain alle kaksi viikkoa, suoritus voi parantua. Tzubodaille on tarjolla huippuasemista reissu kärjen tuntumassa, mistä se pystyy kirimään voittoon asti.

Suosikkivarmana toimii neljän kilpailun jälkeen tappioton Stop The Press, vaikka sillä on todennäköisesti kolmen kuukauden starttivälillä aika paljon virtaa. Avauskohde pelataan aika turvallisesti. Alle 10-prosenttisista mukaan nousevat Leemark’s Ghost ja He is In. Neljännessä kohteessa Rafaello Classico ja Zara Halm ovat noin viiden prosenttiosuuksillaan aliarvostettuja.

