Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varmat alkuun ja loppuun

Heti kierroksen avauskohteeseen varmavalinta on selkeä. Irina Sarinin valmentama Amazing Player on ykkösradalta lähellä koko matkan johtoa vakiokuski Jarmo Saarela kyydissään. 84-prosentin peliosuus on hieman liian korkea, mutta onhan ruuna väkisin lähellä voittoa. Marlon Boko jäi Mikkelissä pussiin ja erityisen mielenkiintoista hevonen olisi nähdä kengittä. BWT Gazeau riittää hevosena pitkälle, mutta kauden aloituskisassa sitä tuskin nähdään terävimmillään.

Rivin toinen varma on päätöskohteena ajettavan Kuuma Cup -finaalin niukaksi suosikiksi noussut Kiikku’s Nea. Kakkosradan lähtöpaikalta tamman ei tarvitse alussa kiirehtiä muiden mukaan, mutta joka tapauksessa se saa juoksun kärkiporukoissa. Kirivaiheeseen lähdettäessä Christa Packalénin valmennettava on haastava takana pidettävä.

Toisessa kohteessa Adven Ture ja Villijäbä ovat vähän pelattuina mainioita yllätysmerkkejä. Kolmannessa kohteessa suosikkikaksikko Coren ja Hurman Vieskerin lisäksi kupongille otetaan Huisi Hemmo, joka nopeana avaajana saa reissun kärkiporukoissa.