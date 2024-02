Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varmat suoraviivaisilla taktiikoilla

Ensimmäinen varma Navy Blue kilpailee Toto65-kierroksen toisessa kohteessa. Aripekka Pakkasen valmennettava voitti viimeksi Teivossa keulasta varmasti, vaikka veti ensimmäisen tuhannen reippaasti. Startti oli nelivuotiaalle toinen lyhyen paussin jälkeen ja vire vaikuttaisi olevan nousussa.

Tasaisesti pelattuun päätöskohteeseen varmaksi luotetaan kolmen voiton putkessa kilpaileva Jack Of All Trades. Ari Moilanen ajanee huippukuntoisella hevosella kasikaistalta alussa päättäväisesti eteenpäin. Stonecapes Victor on lähdön ensimmäinen johtonimi, mutta Emma Väre ei välttämättä halua lähteä tauolta tulevalla hevosella ajamaan suosikkia vastaan keulasta. Nykykunnossaan Jack Of All Trades pystyy voittamaan jopa keulan rinnalta.

Kierroksen pankki Callela Ikaros varmistetaan avauskohteessa turhan suuren pelikannatuksen vuoksi usealla hevosella.

