Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varmavalinnat haastajista

Harri Koivusen valmennettavat ovat tänään vahvassa roolissa, sillä hyvä mahdollisuus menestyä löytyy peräti kolmesta kohteesta ja kohtalaisia mahdollisuuksia vielä kahdesta muusta.

Yksi hyvistä saumoista on ideavihjeen toinen tukipilari Quandary Tile, joka oli viimeksi johtopaikalta toinen. Tänään se jatkaa ilman kenkiä ja saa ensimmäistä kertaa peräänsä jenkkikärryt, jonka toivotaan antavan vielä lisäpykälä nopean tamman suoritukseen. Quandary Tile on pelikansan kakkossuosikki, ja sen prosenttiosuus on iltapäivällä 23.

Toinen varma on Adrasthee, joka juoksi viimeksi matalatempoisessa kisassa (20,5 avauskierros) 2. ulkona – johtavan rinnalla, mistä puristi lopussa voittoon. Se ei ole mitenkään supernopea alussa, mutta pystynee liikahtamaan sen verran, että saa keulapaikan haltuunsa. Muutkin juoksupaikat kuitenkin käyvät, kuten se viimeksi näytti. Adrastheen alustava peliprosentti on kolmanneksi eniten peliä keränneenä 15:n tietämissä.

Kolmannessa kohteessa jättisuosikki Bean Fighter varmistetaan isomman potin toivossa. Neljännessä kohteessa pelataan riskillä ja jätetään suosikkikaksikko Condosa – Amelia Earheart lapun ulkopuolelle. Takarivistä lähtevien Lemmy Modelin ja El Cheapon peliprosentti on ollut systeemin järjestelmään jättämisen jälkeen kovassa nousussa, mutta edelleen ne ovat ihan hyvät valinnat.

Toto-kupongille tästä linkistä