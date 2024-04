Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varmavalinnat helppoja

Lähtö 2

Christa Packalén: Kiikku's Adele (5) oli viimeiseen starttiin kipeä ja siihen nähden teki oikein hyvän suorituksen. Otti oman aikansa että parantui, mutta nyt on päästy hyvin treenaamaan. Yksi ratahiitti alla ja oli siinä ok. Pystyy pärjäämään.

Lähtö 5

Ilona Mäkinen: Joyful Swamp (1) on ollut pariin viimeiseen ihan hyvä. Nyt kesäkenkää alle ja lähtöpaikka on hyvä. Ravilla pystyy hyville sijoille. Tallissa ollut muutama räkäinen, joten pikku varoitus siitä.

Emma Väre: Ellen Halm (8) oli viimeksi pettymys, mutta oli myös liian rauhallinen edellisstartteihin verrattuna. Nyt vähän varuste- ja kengitysmuutoksia joista toivon mukaan apua. Huono lähtöpaikka, mutta saa sieltä selkäreissun jonka vaatii. Lujaa maaliin tuleminen olisi toive.

Lähtö 8

Roosa Lindholm: Worrywartille (5) tämä on kauden avaus ja samalla valmistava startti ensi viikon monteen. Ei suurempia odotuksia.

Christa Packalén: Kiikku's Giant (7) oli viimeksi ok, mutta ei ihan parhaimmillaan. Treeneissä kaikki ok. Paikka on vähän ulkona, mutta toivotaan että juoksu ei mene ihan mahdottomaksi. Etukengät pois.

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (10) oli viimeksi asiallinen johtavan rinnalta. Nyt takarivissä ja saa selkäjuoksun. Tallissa ollut muutama räkäinen, joten pieni varoitus siitä. Jenkit perään.

Pia Huusari: Vincent C.D. (11) teki viimeksi tosi riskin esityksen suoraan sairaspaussilta ja varaakin tuntui jäävän. Startti kropassa voisi ajatella jopa vähän petraavan. Paikka ei ole paras, mutta matka on tälle plussaa. Mahdollisesti laitetaan vedettävät puolilaput ensimmäistä kertaa.