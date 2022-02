Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varmavalinta tasaisesta kohteesta

Tommi Kylliäisen valmentama sekä ohjastama Verinita Green on lupaava tapaus. Toissa kerralla se hallitsi tämän kertaista helpompaa tehtävää johtopaikalta, ja viimeksi 5-vuotias tamma matkasi pullaavan keulahevosen takana kakkoskeulana ja iski lopussa helppoon voittoon. Alustavasti reilu 11 prosenttia pelattu Vernita Green avaa hyvin ja juoksee keulassa tai 2. sisällä. Tammaa kokeillaan ideavihjeen varmana.

Avauskohteessa La Cerise on vahvoilla. Se on voittanut avoimen tammalähdön samalta viivalta muiden kanssa lähtiessään, ja nyt Aleksi Kytölän valmennettava saa pienemmällä voittosummallaan 20 metriä etumatkaa. Varmistuksena kuitenkin mukaan Ice Wine, sillä kaksikon alustava prosenttiero (45–16) on turhan suuri.

Toisessa kohteessa suosikkikaksikon seuraksi napataan 4-prosenttinen Venlan Vekkuli, jolla on huippupäivään tosi kova loppukiri. Avoin lähtö on haastava, ja siihen otetaan kaikki mukaan. Justice Ås jäi kisasta pois, ja nyt suosikki on William Birdland. Neljännestä jäi puolenpäivän aikoihin pois Don Pedro D.K., joka olisi ollut ideasysteemissä mukana. Nyt tilalle nousee toinen suosikeista Rarity Red, jolla on aamulla tavoitetun Olli Koivusen mukaan kaikki hyvin ja lyhyt starttiväli suosii.

